Nave da crociera e fumi, Cattani e Raffaelli: “Ci chiediamo se l’accordo Blue flag sia stato rispettato”

Il Partito democratico in consiglio comunale alla Spezia chiede che vengano diffusi i dati sulle emissioni della Oasis of the Sea, approdata in città lo scorso 31 luglio. In proposito gli esponenti dell’opposizione Viviana Cattani e Marco Raffaelli hanno presentato un’interpellanza nella quale chiedono: “Quali controlli sulle emissioni della nave da crociera Oasis of the Seas hanno eseguito gli Enti preposti alla vigilanza ed al monitoraggio nella giornata del 31 luglio, quali esiti abbiano dato e se possano considerarsi rispettosi dell’accordo Blu Flag. Chiediamo anche una copia scritta dei dati richiesti nonché di tutti gli ulteriori che saranno forniti in sede di risposta all’interpellanza”.

In premessa, Cattani e Raffaelli tornano alla fine di luglio e precisano: “Durante il periodo di attracco, dai fumaioli della nave fuoriuscivano fumi di colore grigio scuro/nero, i quali, invece che sparire, dissolvendosi nell’etere, rimanevano ben visibili anche a notevole distanza dalla nave”.

“I fumi, anche mediante una semplice osservazione ad occhio nudo, non sembrano rivestire le caratteristiche proprie del vapore acqueo, ne paiono essere del tutto innocui per l’ambiente – continuano -. Contrariamente, per la loro colorazione, sembrano essere generati ed immessi nell’aria a seguito di processi di combustione”.

“L’accordo Blue Flag – aggiungono -, stipulato volontariamente tra Comune della Spezia, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Capitaneria di Porto ed alcune compagnie di navigazione (tra le quali quella proprietaria della nave in oggetto), prevede il rafforzamento dei controlli per ciò che concerne le emissioni, nonché la pubblicazione del numero e degli esiti di questi ultimi, eseguiti sui combustibili utilizzati dalle navi”.

