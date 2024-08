Notti al castello: tutto pronto per l’Orestea tradotta da Angelo Tonelli

Martedì 13 agosto alle ore 21.30 al Castello San Giorgio sarà rappresentata l’ “Orestea” liberamente tratta da Eschilo nella traduzione di Angelo Tonelli a cura dell’Associazione Culturale Arthena, Compagnia del Teatro Iniziatico diretta da Angelo Tonelli.

Orestea di Eschilo è uno dei capolavori della tragedia greca. Era una trilogia formata da tre drammi: Agamennone, Coefore, Eumenidi. La prima tragedia narra l’omicidio di Agamennone ordito dalla moglie Clitemnestra per vendicare il sacrificio della figlia Ifigenia, compiuto dallo stesso Agamennone per placare l’ostilità di Artemide e partire alla conquista di Troia con i venti favorevoli. Le Coefore è la seconda tragedia dell’Orestea. Narra come Oreste, figlio di Agamennone, tornato dieci anni dopo l’omicidio di Agamennone dall’esilio, su ordine del dio Apollo vendicasse il padre uccidendo Egisto e la propria madre Clitennestra. La terza tragedia della trilogia prende il titolo dalle Eumenidi, il nome che prendono le Erinni, dee che incarnano la giustizia, quando nel finale della tragedia si trasformano in divinità protettrici della città In questa terza parte dell’Orestea viene narrata la persecuzione delle Erinni nei confronti di Oreste, che culmina nella celebrazione di un processo presso il tribunale dell’Areopago. Tale giudizio, che vede le Erinni stesse come accusatrici, Apollo come difensore e Atena a presiedere la giuria, termina con l’assoluzione di Oreste, grazie al voto favorevole di Atena. Il finale celebra l’armonizzazione delle forze e delle tensioni all’interno degli individui e della comunità.

