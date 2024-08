Rapallo: all’Oratorio dei Neri concerto per organo e violoncello

Dall’ufficio stampa

L’Antica Pieve di S. Stefano, nota come Oratorio dei Neri, mercoledì 14 agosto 2024 alle ore 21.15 ospita il quarto appuntamento a Rapallo del XXVI Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, rassegna itinerante nell’intero territorio regionale promossa come di consueto dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS con la direzione artistica di Fabio Macera e Filippo Torre. Sarà protagonista dell’evento il duo polacco “Cellorganic” formato dalla violoncellista Renata Marzec e dall’organista Radosław Marzec, che si esibisce alla consolle del “Truhenorgel” costruito da Walter Chinaglia nel 2012. Il repertorio comprende opere di compositori operanti dal Cinquecento ai giorni nostri e merita una menzione speciale il pezzo per violoncello e organo “Una piacevole conversazione”, scritto da Ennio Cominetti (1957) nel 2023, e dedicato espressamente agli artisti protagonisti della serata. Come di consueto, sarà possibile assistere al concerto anche dal giardino attiguo all’oratorio tramite un sistema di video proiezione. Grazie al suo contributo allo sviluppo della creatività contemporanea, lo spettacolo è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto “Nuovi percorsi: musica organistica di oggi e di domani”. La manifestazione si avvale inoltre del sostegno economico del Comune di Rapallo, del Centro Latte Rapallo, del Lions Club Rapallo e di Regione Liguria. L’ingresso è libero e gratuito e l’evento sarà preceduto da un concerto di campane.

