Rapina a Castelletto: giovane minacciato con un coltello e derubato di smartphone e abiti

Genova. Un uomo di 25 anni originario della Bulgaria è stato denunciato dai carabinieri della stazione della Maddalena con le accuse di ricettazione, indebito utilizzo di carte di pagamento e concorso in rapina aggravata in riferimento a un episodio avvenuto qualche sera fa a Castelletto.

L’operazione è scattata durante un controllo di routine in centro storico cui partecipava anche personale dell’esercito. Il giovane è stato trovato in possesso di diverse carte di credito intestate ad altre persone, alcune denunciate come rubate da una donna di 22 anni.

