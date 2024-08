Recco: homeschooling diventa una realtà. Cos’è e come funziona

L’articolo relativo all’homeschooling ha incuriosito. Molte le domande per avere chiarimenti in proposito. Anna M. Biuso, Giorgio Tiraferri, Elisabetta Debenedetti, Luciano Cartosio, Erika Caria, Filippo Brunelli, provano a rispondere.

Cosa si intende per homeschooling? “Si intende un percorso didattico/educativo in alternativa alla frequenza scolastica tradizionale presso edifici scolastici, che in molti credono essere obbligatoria e unica strada da poter percorrere; non tutti sanno che la Costituzione italiana sancisce l’obbligo di istruzione, non la frequenza scolastica. Con il termine anglosassone “homeschooling” si intende dunque una “scuola a casa” dove la responsabilità dell’insegnamento è della famiglia che opera in primo piano avvalendosi, all’occorrenza, di professionisti; in Italia è forse più conosciuta come “scuola parentale”.

