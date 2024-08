Sampdoria, Pirlo: “Siamo sotto gli occhi di tutti, si è alzato il livello. Giocare il derby sarebbe bellissimo”

Genova. “C’è tanto entusiasmo ed è normale dopo una campagna acquisti così positiva con tanti giocatori nuovi. Si è alzato il livello e l’atmosfera può portare grande positività. Abbiamo svolto il ritiro serenamente sapendo di dover affrontare una stagione molto importante dove ci guardano tutti. La Sampdoria è una squadra importante e siamo sotto gli occhi di tutti ma questo non deve farci cambiare l’obiettivo”.

Comincia così la conferenza stampa di Andrea Pirlo in vista della gara di domani sera contro il Como. Il tecnico blucerchiato presenta i comaschi con rispetto: “La Coppa Italia è una competizione importante. Affrontiamo una squadra di Serie A che l’anno scorso ha avuto il merito di salire. Si è attrezzata moltissimo sul mercato, sappiamo il loro valore. Un test importante in vista del campionato ma ora ci importa giocare al massimo, a viso aperto per vedere a che livello siamo”.

