‘Santa’: la grande e bella festa dedicata a San Lorenzo della Costa

San Lorenzo della Costa serata finale della festa patronale come sempre molto partecipata. Molta folla, scooter e macchine parcheggiate a ponente lungo l’Aurelia fino a località Violara, al confine con Camogli; servizio navetta per raggiungere la frazione da Santa Margherita. Bancarelle tipiche nelle feste con dolciumi. Stand gastronomico gettonatissimo con gente in paziente coda per poter poi gustare piatti della tradizione.

Dopo il canto del vespro, cui hanno partecipato i parroci don Valerio Traverso e Luca Sardella, è iniziata la processione con l’Arca di San Lorenzo portata a spalle, preceduta dai Cristi delle Confraternite di Nostra Signora del Suffragio e Morte di San Lorenzo della Costa e dell’Annunziata di Ruta Ad accompagnare la processione durante il lungo percorso lungo la via Aurelia, la Filarmonica “C. Colombo”.

