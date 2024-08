Savona, la Parrocchia San Bernardo si prepara alla festa patronale

Savona. In questo mese la Parrocchia San Bernardo, nella frazione San Bernardo in Valle, celebrerà la sua festa patronale. Nei giorni della ricorrenza saranno distribuite angurie e bibite, il cui ricavato sarà destinato alla comunità, e ci sarà una pesca di beneficenza a favore dell’Unione Sportiva Letimbro. Il 22, 23 e 24 agosto alle ore 20 in chiesa si canteranno i vespri, cui seguiranno alcuni eventi.

Giovedì 22 agosto si terrà l’omaggio floreale all’effige del santo: i fedeli sono invitati a portare fiori da offrire presso la “cassa”. A seguire ci saranno la visita guidata alla parrocchiale dal titolo “Non sembrava più chiesa di villa, bensì di città” e una gara di torte. Venerdì 23 agosto il coro parrocchiale eseguirà un’elevazione musicale. Sabato 24 agosto sono in programma un torneo di calciobalilla e la gara di torte per grandi e piccini.

