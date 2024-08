Sori: la grande festa patronale della Madonna delle Grazie

Sarà attivo un servizio navetta a partire dalle 8:30 fino alle 01:00. La navetta collegherà il parcheggio presso il campo sportivo “Rio Cortino” con fermata nel capoluogo davanti al bar Crovetto.

Si potrà raggiungere Sori nelle serate del 15 e 24 agosto anche in treno. Regione Liguria e Trenitalia hanno predisposto, in aggiunta all’ordinario programma, una fermata straordinaria a Sori per i treni:

– RV 94089 in partenza da Genova Brignole (23:00) direzione La Spezia (00:55) con fermata a Sori (p. 23:22).

– R 94081 in partenza da Genova Brignole (00:25) direzione Sestri Levante (01:35) con fermata a Sori (p. 00:51).

Questi due treni sostituiscono i treni RV 3289 ed R 12481.

– RV 94086 in partenza da La Spezia (21:45) per Genova Brignole (23:09) con fermata a Sori (p. 22:52). Questo treno sostituisce il treno RV 3286.

Tutte le fermate intermedie sono indicate nel prospetto sotto allegato.