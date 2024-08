Tour del consigliere regionale Angelo Vaccarezza in valle Orba: tappe a Urbe e Sassello

Urbe. Ieri breve tappa in Valle Orba del consigliere regionale Angelo Vaccarezza per incontrare il sindaco di Urbe Fabrizio Antoci ed il presidente del consiglio comunale Lorenzo Zunino.

Vaccarezza era già stato in visita qualche settimana fa “per ascoltare le esigenze del paese in merito a strade, difesa e sicurezza del suolo. La Provincia di Savona, lavorando in sinergia con il Consigliere, pochi giorni fa ha trasmesso all’amministrazione orbasca un cronoprogramma dettagliato, ricco di interventi, programmati per essere completato nel giro di tre anni. Alcuni di questi però necessitano di un anticipazione nel cronoprogramma”.

» leggi tutto su www.ivg.it