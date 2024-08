Tragedia a Calice, la sindaca Pecunia: “Tutti profondamente colpiti, Ranieri Ercolini si è speso sempre per la comunità”

Profonda commozione a Calice al Cornoviglio per la morte di Ranieri Ercolini, 68 anni, mancato quest’oggi a seguito di un grave incidente stradale sulla Provinciale 37. Tutta la comunità è rimasta sconvolta a sottolinearlo anche la sindaca Federica Pecunia: “L’amministrazione comunale di Calice è profondamente colpita, insieme a tutta la cittadinanza calicese, del tragico incidente avvenuto oggi a Calice alto, nel quale ha perso la vita un nostro concittadino Ranieri Ercolini. Una persona che era stimata e apprezzata da tutti, che si è spesa sempre nel volontariato per la nostra comunità. È stato infatti per anni allenatore della Calicese e ancora oggi attivo con l’associazione il Castagneto nella promozione degli eventi del territorio”.

