A Soviore il giorno di Ferragosto la festa della Vergine

Giovedì 15 agosto, solennità dell’Assunzione e festa di precetto, è anche la festa del santuario mariano di Nostra Signora di Soviore, patrona principale della diocesi. Come ogni anno, quindi, in questa circostanza la Messa solenne delle 11 sarà celebrata dal vescovo Luigi Ernesto Palletti, che sarà accolto, al suo arrivo dai frati cappuccini di Monterosso, che hanno la cura pastorale del santuario. Per tutto il giorno pellegrini e fedeli potranno sostare a Soviore in preghiera e in riposo in un luogo dal quale si gode la vista della baia di Monterosso e di una parte significativa delle Cinque Terre. Le prime Messe saranno celebrate alle 7, 8 e 9.30. Alle 16.30 ci sarà il canto dei Vespri, seguito alle 17 dalla Messa vespertina. Il giorno precedente, 14 agosto, vigilia della solennità, alle 16.30 la comunità del santuario accoglierà come ogni anno la processione dei pellegrini di Monterosso, che salgono a piedi a Soviore. A seguire, la Messa vigiliare

L’articolo Asd Tiger riapre i battenti proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com