Dopo una brevissima pausa estiva, la A.S.D Tiger Karate Team riprende la sua attività a pieno ritmo. Dal 26 agosto inizia la settimana di prove gratuite per tutti i corsi, molti dei quali nuovi e interessanti. Molti gli appuntamenti per l’anno accademico 2024/2025, che si prospetta pieno di impegni e di nuove sfide. La Tiger si trova nella sede di Sarzana Via del Murello, 28 e nella sede di Caniparola Via Borghetto 11 per il corso AFA e il corso di ginnastica ritmica.

L’articolo Asd Tiger riapre i battenti proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com