Caldo, in Liguria superati i 39 gradi ma lunedì potrebbe essere ancora peggio

Genova. È stata registrata a Castelnuovo Magra, in provincia della Spezia, la temperatura massima più alta in questa domenica da bollino rosso su Genova e la Liguria. Il paese nell’estremo Levante della regione ha registrato 39,1 gradi alle 17.00 e ha conquistato così il podio della giornata. Ad attenuare la percezione del calore è stato però il tasso di umidità piuttosto basso che a quell’ora si attestava al 33%, come rilevato dalla centralina Arpal.

In provincia di Genova il record giornaliero spetta a Rapallo, nel Tigullio, con 37,6 gradi alle 16.00, a pari merito con Pian dei Ratti, nel comune di Orero in Val Fontanabuona. Seguono Bargone di Casarza Ligure (36,8) e Santa Margherita Ligure (35,8). A Genova il quartiere più caldo, sempre secondo la rete Arpal, è stato Quezzi con una massima di 35,4 gradi. In centro, invece, non si è andati oltre i 34,3 gradi.

» leggi tutto su www.genova24.it