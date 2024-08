Chiavari: Benedetto Piaggio e le peculiarità del circo contemporaneo

Benedetto Piaggio, originario di Chiavari e cresciuto tra la città dei portici e Sestri, è un trentaduenne artista di circo contemporaneo, che basa il suo processo creativo ed espressivo sul linguaggio fisico del corpo. Performer di palo cinese, acrobatica a terra e aerea, danza, fonde le sue arti nella teatralità dell’espressione umana, attraverso un corpo in movimento che non necessita di parole per essere descritto. Ogni singolo gesto ed espressione raccontano un “profondo moto che partendo dall’interno più intimo portano alla superficie della pelle, per poi arrampicarsi verso l’alto e ritrovarsi d’improvviso a testa in giù. Cosa è il sopra e il sotto, quando il mondo si attorciglia e si capovolge”. La sua scoperta e amore verso il movimento nascono fin dall’infanzia nella ginnastica, per poi arricchirsi attraverso elementi di acrobatica di derivazione del parkour e del free-running, ed infine approdare all’arrampicata e alla formazione nel circo contemporaneo. Collabora da dieci anni in Synergika, scuola genovese di discipline acrobatiche e circensi, promuovendo i principi ludico-pedagogici ed espressivi del movimento oltre ogni barriera di linguaggio o di età. Ad oggi, cura la sfera spettacolo dell’associazione ed è anima del progetto Svariete’, contenitore di arti performative con sede Genova, con cadenza mensile. E’ creatore e performer di svariati spettacoli di circo contemporaneo, in una visione che include l’espressione umana a tutto tondo. La sua formazione è in continuo divenire attraverso il teatro fisico, il canto, la contact improvisation e lo studio del counseling relazionale ad indirizzo psicocorporeo. Nella sua visione, corpo e mente sono in continuo dialogo: uno è canale di accesso ed esplorazione per l’altro, attraverso le più sottili peculiarità di ciascun individuo.

Perché fai l’acrobata? “È un mondo in cui sono nato e cresciuto. Prima ho fatto ginnastica e da dieci anni mi dedico all’acrobatica, con tutta la parte di teatralità ed espressività che vi è legata”. Difficile capire come sono arrivato fino a qui. Senza pensarci molto, ora mi accorgo che gli ingredienti di un acrobata di circo contemporaneo sono certamente solidità e forza, ma soprattutto delicatezza, leggerezza e un tocco di follia per poi ritrovarsi a testa in giù: questo oggi mi rappresenta non solo nel circo, ma anche nella vita”.

