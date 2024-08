Corruzione, nuove accuse per Signorini e Vianello: nel mirino la maxi consulenza per Iren

Genova. Nuove accuse di corruzione per l’ex presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini e per l’ex presidente di Ente Bacini Mauro Vianello. Nel mirino dei pm è finita anche la maxi consulenza da 200mila euro che Signorini, all’epoca amministratore delegato di Iren dopo aver lasciato la guida del porto, aveva affidato nel 2023 a Vianello. È quanto emerge dagli atti depositati nel processo immediato, che partirà il 5 novembre a carico di Toti, Signorini e Spinelli.

Vianello, presidente di Ente Bacini, la società pubblica delle riparazioni navali e titolare al 54% delle quote della Santa Barbara srl, azienda che si occupa di attività anti-incendio in porto, era già accusato di aver corrotto Signorini in cambio dell’innalzamento a tavolino della tariffa oraria per chi fruisce dei servizi della stessa Santa Barbara e per questo è stato sottoposto a interdittiva.

