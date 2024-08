Daniele Verde lascia lo Spezia, in definizione il suo passaggio alla Salernitana

La storia d’amore tra Daniele Verde e lo Spezia è giunta ai titoli di coda e questa volta per davvero. Una delle colonne dello Spezia degli ultimi quattro anni, tra i pochissimi superstiti di quello Spezia capace di salvarsi per due volte in Serie A, è pronto a dire addio alla Liguria. È in definizione proprio in queste ore la sua cessione alla Salernitana, proprio l’avversario che domani lo Spezia affronterà in Coppa Italia nella prima partita della stagione, che non vedrà l’ex numero 10 tra i protagonisti. Sarà un prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso del raggiungimento di alcuni (semplici) obiettivi.

Da tempo Verde aveva comunicato allo Spezia di voler lasciare la squadra, cercando stimoli in nuovi progetti e già lo scorso anno l’offerta di gennaio del Palermo lo aveva fatto vacillare. Per senso di appartenenza e grande spirito di squadra Verde aveva però deciso di rifiutare l’offerta dei siciliani, per non abbandonare lo Spezia nel momento di massimo bisogno e aiutando la squadra di D’Angelo ad ottenere una salvezza che in quei primi giorni del nuovo anno sembrava un miraggio.

