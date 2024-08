Disagio fisiologico per il caldo, i dati Arpal che fotografano questi giorni di fuoco

Arpal ha implementato un nuovo strumento per rendere disponibile a libero accesso il calcolo dell’indice di disagio fisiologico, uno degli indicatori più comuni usati per valutare se e in che misura le condizioni dell’ambiente termico possono compromettere la salute della popolazione.

Cos’è l’indice di disagio fisiologico?

L’indice di disagio fisiologico (chiamato heat index (HI)) esprime il disagio del corpo umano in relazione alla temperatura e all’umidità relativa dell’aria. Viene calcolato utilizzando la temperatura e l’umidità relativa o, in alternativa, la temperatura e la temperatura di rugiada.

