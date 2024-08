Genova. Servono in media quattro mesi e mezzo per vendere casa a Genova, dato quasi invariato nell’ultimo anno. È quanto emerge dall’analisi di Immobiliare.it Insights sui tempi medi di vendita (il cosiddetto time to sell) nei grandi centri della penisola.

Sul podio c’è Milano dove le case sono state vendute di media in 2,7 mesi tra gennaio e giugno 2024, un dato identico a quello del primo semestre del 2023, quando il capoluogo meneghino era sempre saldamente in testa alla classifica.

