La Uiltucs: “In Liguria ancora troppo turismo stagionale e ritmi infernali per i lavoratori”

Genova. “Lavoro di qualità, maggior reddito degli addetti e un piano industriale di settore ad ampio respiro sono i fattori con i quali far crescere il turismo in Liguria. Spesso assistiamo al poco impegno da parte di politica e istituzioni territoriali a fare squadra, scarsissima avvedutezza e visione del futuro da parte delle imprese e lavoratori, in particolare stagionali, esausti per ritmi insostenibili che, di anno in anno, rifuggono al richiamo del settore”. Lo scrivono in una nota Riccardo Serri, segretario generale Uiltucs Liguria e Roberto Fallara, coordinatore regionale settore Turismo per la Uiltucs Liguria

“E in questo contesto – proseguono – stiamo vivendo un momento di deflazione del lavoro nel settore, ovvero, ci sono più richieste di mano d’opera ma meno persone che rispondono all’offerta. Su questo tema è in atto una mistificazione da parte di molte imprese e di certa opinione pubblica che tendono a liquidare il fenomeno come scarso interesse dei giovani al lavoro. Non va bene ed il ragionamento tende a spostare il problema senza risolverlo. I ritmi spasmodici del turismo, spesso concentrato in pochi mesi, non tengono conto dell’equilibrio tra vita e lavoro e neanche dell’aspetto economico correlato al sacrificio. I lavoratori a fine stagione sono completamente bruciati e magari non sono più disposti a ripetere l’esperienza infernale l’anno successivo. Se si fanno dodici ore per sei giorni in una cucina dove, in estate si raggiungono temperature molto elevate e non si respira per ben quattro mesi, alla fine del percorso, il lavoratore è talmente scoppiato che, all’occasione successiva, non accetterà la proposta di lavoro nel turismo. In questo contesto occorre avere cura dei professionisti ed investire sul personale polifunzionale ma è evidente che si preferisca stressare l’organico già centellinato.

