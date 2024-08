Le Summer Nights di Brugnato 5 Terre Outlet Village sono arrivate al quinto appuntamento, ospitando Clara, cantante e attrice che ha raggiunto una grandissima notorietà grazie alla partecipazione alla serie tv “Mare fuori” e all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il bellissimo brano “Diamanti grezzi”. La piazza del village di Brugnato si è riempita di tantissimi fan regalando un altro successo alle serate in musica e parole realizzate insieme a Radio Number One, che trasmetterà l’evento di ieri sera questa sera alle 21.

Gli appuntamenti con le Summer Nights si concluderanno il 17 agosto con Tiromancino dopo il Summer party con dj set che andrà in scena il mercoledì 14 agosto con Eonice Solari e Roland Brant.

L’articolo La voce e la bellezza di Clara incantano il pubblico a Brugnato 5 Terre Outlet Village proviene da Città della Spezia.

