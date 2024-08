Nuovo ospedale, il Pd: “Ci segniamo la nuova data di inizio lavori, ma Peracchini e Guerri smettano di prendere in giro gli spezzini”

“Dopo numerose dichiarazioni pubbliche, rese da Regione Liguria e Comune della Spezia, e mediante le quali si è più volte posticipata la data di inizio lavori del cantiere del nuovo ospedale del Felettino (prima il 10 maggio, poi giugno, infine il 15 agosto), oggi interviene direttamente la società concessionaria dell’appalto. Nella sua nota osserviamo, da una parte, quella chiarezza sui motivi della mancata ripresa del cantiere che l’assessore comunale Guerri e l’assessore regionale Gratatola non sono mai riusciti ad avere – cosa ci staranno a fare seduti nelle rispettive giunte resta, per noi, un mistero. D’altro canto non ci resta che prendere atto di un nuovo, ennesimo, rinvio”. Così i consiglieri comunali del Partito democratico spezzino commentano il cronoprogramma dei prossimi step che dovrebbe portare all’avvio dei lavori per la fine del mese di settembre.

“Già nell’ultimo consiglio comunale, ove abbiamo discusso del tema, avevamo risposto a sindaco e assessore che non ritenevamo attendibile il termine del 15 agosto che era stato comunicato in seguito alla nostra interpellanza. Oggi diciamo loro che potevano risparmiarci la favola di un lavoro compiuto mentre un Paese intero si ferma per le ferie estive, evitando di prendere un’altra volta in giro non noi, ma tutti gli spezzini. E così saltiamo direttamente al nuovo termine del 30 settembre. Lo segniamo sul calendario, pronti, qualora si bucasse anche quest’ultimo, a chiedere ancora spiegazioni”, concludono Marco Raffaelli, Martina Giannetti, Andrea Frau, Andrea Montefiori, Dino Falugiani, Piera Sommovigo e Viviana Cattani.

