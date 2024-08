Raffaele Valter Viviani, il monterossino fuoriclasse del remo: “Ai miei allievi dico ch’è il binomio tecnica-perseveranza che ti fa vincere”

Non sembra possibile che in un tempo tanto vicino Monterosso avesse un’aria così diversa. Sulla tavola passavano principalmente acciughe, polpi e, nei giorni fortunati, fagioli per il minestrone. Le Cinque Terre non erano come le conosciamo oggi: affollate, sì, ma facilmente raggiungibili e piene di comfort. “Quando mi chiamarono per il servizio di leva chiesero se qualcuno sapesse praticare bicicletta, nuoto, canottaggio,… io rispondevo in modo affermativo per ogni sport. L’esaminatore mi si avvicinò e volle vedere le mie mani. Non sarai mica un contadino eh? Quella domanda mi risuona ancora in testa. Vide i calli: dissi che erano dovuti alla voga perché praticavo canottaggio. Mi chiese per quale squadra, io attesi un suggerimento. Annuii profondamente alla sua domanda: voghi per la Velocior? Certo che sì”. Non era vero, ma al centro sportivo militare Sabaudia, Viviani il canottaggio lo avrebbe dovuto cominciare a praticare davvero. E sarebbe anche arrivato alla Velocior.

Qual è la tua prima immagine agonistica?

“Una bistecca con l’osso, una tavoletta di cioccolato, un litro di latte: fu il mio primo pranzo a Sabaudia. Non mi pareva vero che fosse tutto per me”. Un sogno che si rivelò subito impegnativo: “Dopo capii perché il piatto era tanto ricco: mi attendeva un allenamento di 10 km di corsa nel bosco. Ero l’unico a non praticare sport; i miei compagni mi sollecitavano ad andare più forte. Io non riuscivo, li esortai ad andare avanti e rimasi indietro. Dal quinto km però cominciai a riprenderli tutti”.

Aveva avuto la fortuna di far crescere i polmoni in riva al mare, correndo su e giù per i sentieri, accompagnando la mamma a vendere acciughe a Vernazza.

“Avrò avuto tredici anni – prosegue Viviani nel racconto –, caricavo la barca di acciughe e salutavo mia mamma, che si recava a Vernazza in treno. Prendevo il lagro e quando dal mare sentivo il fischio mi davo da fare per arrivare in porto prima che il convoglio arrivasse in stazione. Di solito quando tiravo la barca in spiaggia mia mamma arrivava dopo un po’. Ero sempre soddisfatto di aver battuto il treno. Un giorno la vidi già in spiaggia, mi disse che mi aspettava da una mezz’ora buona. Capii allora che il treno che battevo non era quello su cui viaggiava lei, ma uno successivo. Fu per me una grande delusione”.

Quella sfida tra uomo e macchina però servì da training.

“Ero tenace. A Sabaudia avevamo una vasca di voga: l’allenatore si dimenticò di me e a cena non mi presentai. Non mi disse quanto dovevo andare avanti e quindi io continuavo. Smisi soltanto quando sentì chiamare il mio cognome a mangiare. Con le scuse dell’ufficiale”.

Tra fortunosi malintesi ed equivoci, arriva la prima gara ufficiale. Te la ricordi?

“Era una gara nazionale a Napoli. Si era ammalato il capo voga del quattro iole. Mi sostituirono a lui specificando che tanto si posizionavano sempre al quarto o quinto posto, quindi non avrei potuto fare danni. Arrivammo primi, per la prima volta”.

E fu così che ti guadagnasti il posto nell’equipaggio di quattro senza e otto con?

“Sì. Provavamo tutte le discipline perché era l’anno delle Olimpiadi di Roma. Erano le Olimpiadi di casa, c’era eccitazione. L’Italia, in quanto Paese organizzatore, aveva diritto a partecipare alle gare senza selezioni. Ci allenammo tantissimo”.

Sino al giorno in cui Raffaele Valter Viviani si trovò a farsi prender le misure per la divisa nazionale.

“Nell’anno di Roma, nello stesso giorno mi sono laureato campione italiano nell’otto con e nel quattro senza. Lo stesso giorno! Il mio fisico ha sempre dimostrato molta resistenza: finita una gara, cominciavo l’altra con ancora più forza”.

Ma poi ai Giochi di Roma hai partecipato?

“No. Eravamo con la squadra a Varese. Con altri due compagni decidemmo di farci un bagno nel lago. Ci ho ripensato proprio in questi giorni, a guardare l’acqua della Senna. Mi sentii male e per fine agosto non avevo ancora recuperato la forma competitiva. Passai da titolare a riserva. Il mio posto lo prese il mio allenatore, Giuseppe Moioli, oro olimpico a Londra ’48 nel quattro senza. Un oro storico tutt’ora ineguagliato. I miei compagni mi venivano a trovare, io andavo a vedere con la nazionale le gare di Castel Gandolfo,… era una festa, ma io non potevo gareggiare. Per tirarmi su di morale Moioli mi ricordò che l’anno seguente ci sarebbero stati gli Europei”.

E così arrivò Praga ‘61, che sancì il tuo miglior momento agonistico.

“Con il mio metro e ottantuno ero il più piccolo dell’otto, gli altri erano 1,91 o 1,92. Mi sentivo in difetto e pertanto uscivo ad allenarmi tutti i giorni, anche di domenica, in singolo. L’Italia decise di partecipare agli Europei con una squadra mista: quattro atleti dell’equipaggio Moto Guzzi; quattro della Marina Militare Sabaudia. Timoniere era Ivo Stefanoni. Vincemmo per 15 centesimi di secondo. A quei tempi non c’erano i Mondiali, li avrebbero istituiti l’anno seguente. Parteciparono nazioni al di fuori dell’ambito europeo, ad esempio l’Australia. Mi ricordo gli scontri tra l’australiano Makenzie e il sovietico Ivanov, con il quale scambiai un paio di scarpe italiane per una macchina fotografica di valore. Siamo sempre rimasti tutti in amicizia”.

Viaggi, incontri, successi: Viviani li ha portati tutti con sé, dapprima in cucina poi nella società sportiva Il Gabbiano. Compagni di squadra, amici di sport di ieri e di oggi si sono alternati nei tavolini della passeggiata monterossina: gli Abbagnale, il Bisteccone Galeazzi, Stefanoni,…

“Ho sempre pensato che a quei tempi l’ammiraglio Trallori mi abbia fatto un favore a firmare il prolungamento della ferma per inserirmi nella composizione dell’otto misto Marina / Moto Guzzi poi vincitore agli Europei. Una volta espletato il servizio di leva trovai un ottimo posto di lavoro alla Shell. Ho poi continuato a remare per la famosa società di canottaggio Velocior, il nome famoso che mi permise come ti ho raccontato, di entrare nel gruppo sportivo della marina.continuai così per due anni a remare alla Velocior e smisi quando mi licenziai dalla Shell, con disappunto di mio padre. Ma segregarmi al chiuso non rappresentava un futuro felice. Io volevo essere libero come un gabbiano e ritornai a pescare nel mio mare, il mare delle sfide del treno, il mare dei delfini che giocavano accompagnandoti davanti alla tua prua verso la cala”.

Il Gabbiano, inteso come società, vola ancora sull’acqua. Raffaele Valter Viviani è un instancabile organizzatore di manifestazioni remiere e importante custode delle tradizioni locali, talvolta in abbinamento. Come quella volta in cui organizzò una specie di gara di triathlon in versione locale. I bambini riconoscerebbero l’intenzione della Portorosso Cup del cartone Disney Pixar: “Volevo riprendere il gesto dei pescatori di lampare, pensai a una gara dove la partenza era in spiaggia, con il gesto dell’alternarsi dei paratelli, lo scivolamento dell’acqua, il salto in barca, l’armo del remo, la voga. Completato il percorso in barca, il testimone passava a un nuotatore dal molo alla spiaggia, per poi chiudersi con la parte di corsa lungo il sentiero dei Bastioni. Smacco: la sfida fu vinta da dei milanesi!”.

Con una risata Viviani chiude l’intervista e si allontana per andare alla barca, dove lo attendono per l’allenamento le giovani leve:

“Io guardo a loro, ai ragazzi che mi aspettano tra poco per uscire in mare. Ho traslato su di loro il mio divertimento. La mia ragione di vita. Abbiamo sempre vinto tanto pur essendo una società piccolina. Ora loro hanno i telefoni per la testa, sempre davanti a quel rettangolino. Certo, se si allenassero di più… qualcuno arriverebbe alle Olimpiadi! Qualche giorno fa è mancato Vjačeslav Nikolaevič Ivanov, con cui barattai le mie scarpe italiane per la sua macchina fotografica russa agli Europei di Praga. Era uno dei più forti canottieri di sempre, medaglia d’oro consecutiva in tre edizioni dei Giochi Olimpici nel singolo: Melbourne 1956, Roma 1960, Tokio 1964. Come canottiere aveva un fisico quasi insignificante ma possedeva una tecnica eccezionale. Incarna quello che dico sempre ai miei allievi: non è la forza ma è il binomio tecnica e perseveranza che ti fa vincere”.