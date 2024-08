Regionali, “pausa” di Ferragosto sui candidati: il centrodestra attende, Orlando ancora in stand-by

Liguria. Qualche ottimista pensava forse che entro Ferragosto sarebbero emersi i due principali contendenti per la Regione Liguria, ma la realtà è che gli annunci sotto l’ombrellone non convengono a nessuno. Certo, non tutta la politica va in vacanza e volendo si può telefonare anche dalla spiaggia, ma per chiudere il cerchio sui candidati alla presidenza bisognerà attendere la fine del mese o forse l’inizio di settembre. Del resto non c’è tutta questa fretta, visto che è sempre più probabile uno slittamento delle elezioni a metà novembre, decisione che spetta al Governo.

Iniziamo dal campo progressista, dove la candidatura in pectore di Andrea Orlando è sul tavolo da settimane ma i nodi da sciogliere sono ancora molteplici. A cominciare dalle alleanze. Se infatti non c’è alcun dubbio che Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra intendano andare a braccetto, la posizione di Azione e Italia Viva è ancora fonte di tensioni all’interno della coalizione. Entrambe le forze centriste difendono posizioni lontane dall’ala più radicale su ambiente e infrastrutture, tema che pone più di un problema a livello programmatico. Ma non solo: il partito di Carlo Calenda si è fatto promotore di una campagna garantista a Roma, arrivando a proporre un ordine del giorno (approvato dalla maggioranza alla Camera) per l’abolizione delle misure cautelari ai danni degli incensurati, in pratica una mossa pro Toti. Anche Italia Viva ha votato a favore e lo stesso Matteo Renzi si era rifiutato di chiedere le dimissioni di Giovanni Toti per motivi giudiziari. I militanti del suo partito, per giunta, sono organici alla maggioranza di Marco Bucci a Genova.

