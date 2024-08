Salernitana in alto mare ma favorita, lo Spezia parte senza Reca e con un Verde pronto a passare in granata

La Salernitana è un cantiere, lo Spezia sarebbe anche pronto se non fosse per un mercato che potrebbe riservare nuove uscite pesanti, oltre a quella già significativa che porterà Daniele Verde a vestire proprio la maglia granata dei campani, neoretrocessi in serie B. Si gioca domani, lunedì 12 agosto, alle 18.30 con un caldo asfissiante, visto che le previsioni parlano di 35° sull’Arechi. Campani favoriti secondo i pronostici: la vittoria (fonte Snai) dei padroni di casa è quotata 2.25, il pari si ferma a 3.20, il successo aquilotto vale 3,15 volte la posta. Tra i granata ci dovrebbe essere Dia, nonostante sia sicuro partente, con Valencia e Sfait a supporto e Mamadou Coulibaly, Amatucci e Legowski in mediana. Mancheranno però i nuovi acquisti, ancora indietro con la preparazione: sono infortunati Tongya, Dalmonte e Ghiglione e il nuovo tecnico Martusciello dovrà inventarsi qualcosa per presentare un undici che possa reggere 90′ e oltre. Fino ad ora ha insistito molto sul 4-2-3-1 ma nelle ultime due settimane sta provando anche il 4-3-3, con un trequartista o due, a seconda delle caratteristiche dell’avversario.

Lo Spezia raggiungerà la Campania con un volo dall’aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa, con l’obiettivo di rientrare in Liguria subito dopo il match in sede visto che il campionato incombe e la gara d’esordio proprio nella città della Torre è fissata per la serata del 17 agosto. A parte l’assenza del lungodegente Kouda e quella di Reca (che sarà regolarmente nell’undici di partenza all’Arena Garibaldi), non giocherà nemmeno quel Daniele Verde che partirà con la squadra con l’intento di andare a chiudere la trattativa aperta in questi giorni e giunta a buon punto: a quel punto diventerà un giocatore della Salernitana. All’Arechi si giocherà molto probabilmente davanti a circa 6mila spettatori (ieri sera venduti 3200 biglietti). Chi vince pesca l’Udinese che ieri ha regolato per 4-1 l’Avellino.

C’è un precedente fra aquilotti e granata in Coppa Italia. Sedicesimi di finale della manifestazione 2015-16, la gara in quel caso si giocava al Picco e fu vinta dai padroni di casa con le sigle di Calaiò e lo spagnolo Postigo che aprirono le porte degli ottavi per una gara indimenticabile, nell’inedita cornice dell’Olimpico di Roma poi diventata d’abitudine nei tre anni di massima serie: i Di Carlo boys eliminarono i lupi di Garcia (che fu esonerato proprio dopo quella partita) ai calci di rigore con sigillo decisivo di Genny Acampora. Nei dodici incroci di campionato in terra campana, i bianchi hanno finora messo insieme tre vittorie, due pareggi e sette sconfitte.