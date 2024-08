Sampdoria-Como LIVE: parte la stagione dei blucerchiati, Akinsamiro e Borini dietro a Coda

SAMPDORIA – COMO 0-0

Genova. “La Sampdoria è una squadra importante e siamo sotto gli occhi di tutti”, così ieri Pirlo ha presentato la stagione 2024-2025 che questa sera incomincia con il primo impegno ufficiale di Coppa Italia. Al Ferraris arriva il Como, una delle formazioni che più si è rafforzata nella campagna acquisti in Serie A: Varane, Belotti, Pepe Reina, Alberto Moreno, per fare qualche nome che faccia intendere l’ambizione dei comaschi. Ma la Samp non è stata ferma, anzi, si è rafforzata prepotentemente in ogni zona del campo. In questi sedicesimi di coppa la possibilità di comprendere il livello iniziale in vista del campionato, ma con un traguardo da provare a raggiungere: il derby ai sedicesimi contro il Genoa, non sarà facile ma i blucerchiati hanno anche questa motivazione in più.

