San Colombano: anche il vescovo Sanguineti celebra i 25 anni dell’edicola mariana

Da Claudio Solari, consigliere comunale, Comune di San Colombano Certenoli

Ieri sera si è svolto un momento di festa in località Carruggio di Vignale in occasione dei 25 anni di realizzazione dell’edicola mariana.

A rendere più solenne la festa è stata la presenza dell’ex Parroco Mons.Corrado Sanguineti attuale Vescovo della Diocesi di Pavia insieme al parroco Don Bonaventure che hanno celebrato la Santa Messa ricordando i defunti della frazione facendo pure una particolare menzione per la giovane Michela Onali deceduta prematuramente a seguito di un incidente in montagna.

Al termine si è svolto un rinfresco conviviale.

» leggi tutto su www.levantenews.it