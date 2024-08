Scontro tra auto e moto a San Lazzaro, giovane di 29 anni viene ricoverato all’ospedale di Pisa

La notte scorsa, poco dopo le 2.30 si è verificato un incidente tra una moto e un’auto in Via Alta Nuova, nella frazione San Lazzato di Sarzana. Il giovane alla guida del mezzo a due ruote, un 29enne di Montignoso, ha subito diverse ferite ed è immediatamente partita la telefonata per la richiesta di soccorso.

Sul posto si sono portate l’automedica Delta 2 del 118, un’ambulanza della Pubblica assistenza di Romito Magra e una della Pubblica assistenza di Sarzana, che, dopo le prime cure, lo ha trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. I numerosi traumi subiti e le sue condizioni hanno poi spinto i medici a farlo trasferire all’ospedale di Pisa.

