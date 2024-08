Tpl, ancora tagli. Il Pd: “Per Peracchini e Casati va tutto bene. In questo caos rileviamo deficit anche nella dirigenza di Atc”

“Altro weekend, altro giro di tagli alle linee urbane ed extraurbane di Atc. Continua così la vergogna di un tpl che sta creando pesanti disagi agli spezzini, mentre Peracchini e Casati mettono la testa sotto la sabbia, facendo finta di non avere responsabilità, e mentre la Maggioranza sposta la discussione del consiglio comunale straordinario – che si sarebbe dovuto tenere, per Legge, i primi giorni di Agosto – a inizio settembre, come se l’urgenza non fosse attuale e si potesse tranquillamente attendere ancora”. Così Marco Raffaelli, Martina Giannetti, Andrea Frau, Andrea Montefiori, Dino Falugiani e Piera Sommovigo, intervengono sul tema dei tagli al trasporto pubblico. “Per il centrodestra al governo della città sul trasporto pubblico non ci sono criticità, va tutto bene – continuano i consiglieri del Pd -. In questo caos totale rileviamo deficit anche nella dirigenza di Atc. Ancor più che il servizio ordinario è difatti il disservizio, in quanto condizione straordinaria, che necessiterebbe di una comunicazione efficiente e tempestiva. Invece notiamo come si continuino ad informare i cittadini dei tagli, solamente a poche ore dall’effettiva attuazione. Per quanto ci riguarda è una mancanza di rispetto che chiediamo cessi e si corregga immediatamente. Una richiesta, questa, che ci saremmo aspettati arrivasse direttamente da Peracchini e Casati. Ma non si preoccupino, ci pensiamo noi a farla al posto loro”.

