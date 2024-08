Volantinaggio della Cub Trasporti in città: “Il trasporto pubblico è un diritto di tutti. Basta disservizi!”

La Cub Trasporti La Spezia ha annunciato l’avvio di una campagna informativa destinata a sensibilizzare la cittadinanza riguardo alla grave crisi che attanaglia il servizio di trasporto pubblico locale. “Questa iniziativa, che ha preso forma attraverso la distribuzione di volantini, si propone di lanciare un appello urgente ai lavoratori e ai cittadini spezzini, affinché si rendano conto della situazione disastrosa in cui è precipitato il servizio negli ultimi dieci anni. Il volantinaggio, appena avviato, intende aprire gli occhi della comunità – spiegato da Cub Trasporti – esortandola a difendere con fermezza il diritto alla mobilità pubblica, un servizio che deve essere rivendicato e garantito nella sua integrità. Negli ultimi mesi, la situazione è ulteriormente peggiorata a causa dei ripetuti tagli alle corse e alla frequenza di alcune linee cittadine, generando disagi inaccettabili e restrizioni alla mobilità degli utenti”.

La Cub Trasporti esprime “profonda preoccupazione per la mancanza di certezze e garanzie da parte delle istituzioni locali e dell’azienda responsabile del trasporto pubblico, condizioni essenziali affinché il servizio possa essere erogato in modo completo ed efficiente. In risposta a tale situazione, l’organizzazione invita tutti i lavoratori e i cittadini a reagire con determinazione, richiedendo con fermezza che tali garanzie vengano ripristinate senza indugi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com