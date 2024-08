A Salerno uno Spezia con due punte, Bandinelli sulla trequarti ma senza Verde

Novantaquattro giorni dopo le urla di gioia per la salvezza ottenuta contro il Venezia, lo Spezia torna in campo, pronto a cominciare una stagione che spera sia molto diversa da quella conclusa lo scorso anno. La prima tappa dell’anno è a Salerno, per i trentaduesimi di Coppa Italia, contro una delle tre squadre retrocesse lo scorso anno dalla A. Rispetto a Frosinone e Sassuolo, i campani sembrano quelli più in difficoltà, in una situazione molto simile a quella dello Spezia di dodici mesi fa, ma i nomi a disposizione del tecnico Martusciello fanno paura. Dia, Coulibaly, Daniliuc e l’ex capitano spezzino Giulio Maggiore, il cui futuro potrebbe essere lontano da Salerno ma che questa sera sarà probabilmente in campo contro il suo passato.

Quello dell’Arechi sarà uno Spezia senza Daniele Verde, ormai prossimo alla cessione proprio alla Salernitana, ma sarà uno Spezia a due punte, con un reparto offensivo finalmente equilibrato nei volti e nei numeri, e con una buona profondità di alternative, nonostante un paio di assenze. Oltre a Verde non ci saranno infatti Reca (affaticato, ma in campo a Pisa) e probabilmente Cassata, alle prese con un piccolo problema fisico. Per il resto tutti presenti, a partire dal nuovo capitano Petko Hristov che guiderà la difesa. Sarà ancora 3-4-1-2, come visto praticamente per tutto il ritiro: davanti a Sarr, all’esordio ufficiale in maglia bianca, con il capitano bulgaro ecco Mateju e Bertola, preferito a Wisniewski che almeno in queste prime settimane di stagione partirà un pizzico indietro nelle gerarchie.

