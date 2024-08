Certificazione ambientale Iso 14001, il Comune di Levanto ha superato la visita annuale

Anche quest’anno il Comune di Levanto ha superato brillantemente l’annuale “visita di sorveglianza” da parte della “Sgs Italia spa”, la società che dal 2010 rilascia la certificazione ambientale Iso 14001 all’ente rivierasco con cadenza triennale. “Ogni anno – spiega l’assessore all’ambiente, Paolo Lizza – siamo sottoposti ad una sorta di visita di controllo, che se ha esito positivo consente di proseguire il cammino verso l’ottenimento della certificazione triennale. Tutti gli aspetti esaminati sono stati superati, in quanto conformi alla politica ambientale del comune: non sono state riscontrate non conformità da parte dell’ente certificatore rispetto alle normative vigenti. Il mantenimento della certificazione ISO 14001 è un importante obiettivo raggiunto, in quanto per l’amministrazione è fondamentale migliorare continuamente la gestione ambientale del territorio e poter sviluppare le proprie attività nel pieno rispetto delle normative vigenti”.

La visita di sorveglianza è durata due giorni, nel corso dei quali sono stati effettuati sopralluoghi presso la “Levante multiservizi srl” (la società pubblico-privata partecipata dal comune di Levanto al 60%, che gestisce l’area nautica Vallesanta, gli stabilimenti balneari “Casinò” e “Minetti” e i parcheggi a pagamento sull’intero territorio comunale), presso la “Cooperativa agricola della vallata di Levanto” (in quanto opera su un edificio di proprietà comunale) e presso una ditta privata fornitrice dell’amministrazione. Oggetto del controllo è stata anche verifica documentale delle prescrizioni fornite dall’ente certificatore nel corso della precedente verifica. Ora si guarda all’obiettivo di ottenere la ricertificazione triennale, prevista per il prossimo anno, quando verranno sottoposti a controllo tutti gli aspetti relativi alla pianificazione e gestione delle attività svolte e dei servizi erogati sul territorio comunale e sugli arenili, direttamente dall’amministrazione comunale o tramite servizi forniti da terzi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com