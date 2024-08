Chiavari: Carnevale d’agosto, gioia senza limiti per grandi e piccini

Sul lungomare di Chiavari questa sera di respirava un’aria diversa. Chiusa al traffico dalle 18, la strada insolitamente percorribile tutta a piedi da piazza Ravenna a piazza dei Pescatori; musica proveniente da casse dislocate nei pressi dei tanti stand gastronomici piazzati lungo tutto il percorso attraverso dai carri del Carnevale d’agosto, l’evento organizzato dagli esercenti presenti in questa parte della città , quest’anno alla sua decima edizione. I locali sulla strada sono stati invasi da persone, giovani e famiglie con bambini, animati dalla voglia di divertirsi, il mondo della serata, percepibile a occhio nudo dalle vistose ghirlande hawaiane al collo di baristi e camerieri.

La sfilata comincia poco dopo le 21: il primo carro è quello intitolato a Giulio Bacigalupo del Circolo Pescatori Dilettanti Chiavaresi, da cui piovono banconote. A seguire il banco da gioco “Non c’è nulla da perdere”, “Le in…fuse”, la gigantesca ruspa di cantiere compresivo di operai e operaie. Uno dietro l’altro percorrono il tratto fino a metà di corso Valparaiso, per poi fare ritorno in piazza Ravenna, circondati da gente che cammina in tutte le direzioni. Questa sera sembra non finire mai: gente di tutte le età, anche mascherata, balla, canta o semplicemente gira per godersi una serata con un pizzico di follia che non guasta mai.

