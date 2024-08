Chiavari: evento benefico a favore dei Centri di Aiuto alla Vita

Dal CAV Rapallo

La dottoressa Rossini Francesca, in qualità di Pedagogista, iscritta socia A.N.P.E., ex G.O. presso T.M. e Corte di Appello di Genova, consulente tecnico di parte, che da marzo 2024 presta opera come socia volontaria, presso i due C.A.V. presenti nel Tigullio, ed è stata contattata da MO.I.GE. di Roma per partecipare – aderire al progetto G per la durata di un anno come unica professionista in Liguria, destinato alla attivazione delle seguenti attività ( vedi stampato MO.I.GE.), ha ideato ed elaborato l’organizzazione di un evento a scopo benefico pro i due C.A.V suddetti,

fregiandosi della collaborazione di altri volontari finalizzata alla realizzazione dello stesso intitolato: “BORN AGAIN”.

