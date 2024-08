Curioso, bellissimo e giocherellone, il piccolo Zervan è pronto a ricevere visite a San Venerioo

Scricciolo bianco e arancione di pochi mesi, il bellissimo gattino Zervan è pronto a incontrare una famiglia che voglia accoglierlo. Si trova al Canile municipale della Spezia, a San Venerio, dove è arrivato da poche settimane. “Ha un po’ timore delle persone però non graffia, non soffia e non insulta in qualche lingua gattese – raccontano dall’Impronta, l’associazione che gestisce la struttura -: se intimorito si limita a nascondersi in un angolino, tremante. Basta qualche coccola per scioglierlo e metterlo più a suo agio. Gli piace tantissimo giocare con tutto quello che trova ed è docilissimo, sembra quasi un pupazzo della Trudi. Invece è un gattino in carne ed ossa, quindi ancora meglio! Inoltre è molto curioso, gli piace esplorare in giro ed è molto interessato a conoscere anche gli altri gatti”.

Se volete fare conoscenza con Zervan, mandate un messaggio ad Anna al 348/7882777 per prendere un appuntamento.

