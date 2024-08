Esodo estivo, traffico intenso sulle autostrade: in A10 tra Savona e Spotorno sono 4 i km di coda

Savona. Oggi inizia la settimana di ferragosto, da sempre una delle più complicate dal punto di vista del traffico autostradale.

C’è chi torna dalle vacanze preferendo evitare proprio la settimana più cara dell’anno e in contemporanea vivere nella propria città “mezza vuota” e meno caotica del solito. Dall’altra parte invece c’è chi sceglie di optare proprio per questo periodo per fuggire dalla routine quotidiana (complice la chiusura di tanti esercizi commerciali e il periodo “morto”). Quel che è certo è che in ogni caso a rimetterci sono le Autostrade della Liguria.

» leggi tutto su www.ivg.it