Ferragosto “blindato”: potenziati i controlli tra porto, aeroporto, autostrade e stazioni

Genova. Controlli delle forze dell’ordine potenziati in città per i giorni di Ferragosto. Lo ha stabilito il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è riunito lunedì pomeriggio in prefettura proprio per discutere delle misure di sicurezza da adottare nei giorni in cui in città aumenteranno le presenze turistiche.

Il comitato ha stabilito di aumentare i servizi mirati non soltanto in città, centro storico in particolare, ma anche nelle aree portuali ed aeroportuali, nelle stazioni ferroviarie e sulle principali arterie stradali e autostradali.

