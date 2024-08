Gioia e amarezza per Candelari: “Il primo gol un’emozione, ma con questo risultato diventa secondario”

La gioia per il primo gol con lo Spezia e tra i professionisti ma anche l’amarezza per un risultato sfuggito dalle mani quando ormai sembrava ormai saldato. È un Pietro Candelari a due facce quello che si presenta nel post partita di Salernitana-Spezia, per commentare il ko ai calci di rigore della squadra di Luca D’Angelo, eliminata dalla Coppa Italia: “Il gol è stata un’emozione importante“, spiega il 2005. “È il mio primo gol con lo Spezia e tra i professionisti, è un giorno che non dimenticherò anche se diventa tutto secondario perché il risultato non ci ha premiato. Abbiamo fatto un’ottima partita, poi ai rigori è sempre una lotteria e questa volta ci ha sfavorito”.

Una prestazione che, comunque, nel complesso lascia ben sperare: “Abbiamo fatto una gran partita per sessanta minuti, peccato per il risultato finale ma possiamo dire che è la prima partita ufficiale e ci sta che la condizione non sia al meglio. La prima ora di gioco testimonia che siamo una squadra che può dire la sua e ci faremo trovare pronti per la prima di campionato”, prosegue Candelari, che parla poi del reparto offensivo delle Aquile: “Segnare tre gol alla prima gara dà un segnale positivo. La produzione offensiva è importante, abbiamo giocatori fortissimi e possiamo sempre essere pericolosi con chiunque giochi davanti”.

