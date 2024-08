Il Festival Paganiniano chiude a Carro con Nordio, Sciortino e Dillon

Carro si prepara a vivere un’ultima notte di grande musica con il concerto di chiusura del Festival Paganiniano. Mercoledì 14 agosto, a partire dalle ore 21.00, il borgo della Val di Vara ospiterà l’esibizione del Trio Nordio, Sciortino, Dillon, che proporrà un programma con il Trio in Re Minore Op.49 di Mendelssohn Bartholdy, uno dei trii per pianoforte più eseguiti e amati, e il Trio in Si Maggiore Op.8 di Johannes Brahms, opera fondamentale nel repertorio cameristico, pietra miliare nella produzione del compositore tedesco. Tra gli acclamati musicisti italiani del nostro tempo, Nordio (violino) si è esibito nelle sale più prestigiose e con orchestre di primissimo piano. Sciortino (piano), nominato Composer of the Year agli International Classical Music Awards 2024, collabora con importanti istituzioni musicali italiane ed estere. Dillon (violoncello) ha al suo attivo una brillante carriera internazionale caratterizzata dall’originalità e varietà del repertorio esplorato. Biglietti (botteghino in loco) 15 euro (10 ridotto). Per ulteriori informazioni si veda QUI.

