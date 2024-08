In vendita anche online i biglietti per Pisa, gli aquilotti raggiungeranno l’Arena in pullman

E’ disponibile anche on line la prevendita per il debutto di campionato dello Spezia che sabato 17 agosto alle 20.30 sarà di scena all’Arena Garibaldi di Pisa. I tifosi aquilotti, vista l’impossibilità di far coincidere gli orari della partita con quelli dei treni diretti alla Spezia, stanno allestendo diversi pullman, pulmini e auto private per raggiungere la città toscana e sostenere D’Angelo e i suoi ragazzi. I biglietti della Curva Sud – settore ospiti – sono acquistabili sul circuito Ticket One per i residenti in Liguria e nella provincia di Massa Carrara e solo per i possessori della Eagle Card. I residenti in altre province dovranno invece acquistare il biglietto solo per gli altri settori. La vendita resterà aperta fino alle 19:00 di venerdì 16 agosto.

