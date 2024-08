Incidente stradale sul raccordo: motociclista in ospedale, disagi al traffico

Incidente stradale sul raccordo che unisce la città alla A15 attorno alle 19, in direzione Santo Stefano Magra. Un uomo che si trovava in sella alla sua moto, per cause da accertare, ha perso il controllo del due ruote e ha riportato più traumi e non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto è stata inviata la Croce rossa della Spezia che ha provveduto a prestare le prime cure al paziente per poi trasportarlo, in codice giallo, al Sant’Andrea della Spezia. Il traffico ha subito disagi e rallentamenti per tutta la durata degli interventi di soccorso.

