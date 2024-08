La proposta di Brunello Brunetto: “Siano i pediatri di libera scelta vaccinare bambini e minori”

Loano. “Siano i pediatri di libera scelta ad occuparsi delle vaccinazioni sui bambini e minori”. E’ la proposta lanciata dal consigliere regionale e presidente della commissione sanità Brunello Brunetto.

Una proposta che arriva proprio nel periodo in cui, a Loano e non solo, si respira una certa preoccupazione per la possibile chiusura dell’ufficio d’igiene dell’ex ospedale Ramella di via Stella: “In primo luogo – precisa a questo proposito Brunetto – è improprio chiamare questa struttura ‘centro vaccinale’, dato che l’ufficio d’igiene (questa la sua denominazione corretta) svolge tutta una serie di altre funzioni. Oltre all’attività vaccinale (da settembre graduale riapertura) l’ufficio fa da centralino per richiesta di appuntamenti o informazioni vaccinali, svolge indagini epidemiologiche a seguito di notifica di malattie infettive, effettua interviste per i progetti ‘Passi’ e ‘Passi d’Argento’ rivolti ai cittadini più avanti con l’età, gestisce gli esposti per inconvenienti igienico-sanitari, rilascia pareri igienico-sanitari su progetti edilizi, partecipa alle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, svolge attività di medicina necroscopica, gestisce le problematiche connesse alla vigilanza sull’impiego e la vendita dei prodotti fitosanitari e relativo invio di flussi regionali”.

» leggi tutto su www.ivg.it