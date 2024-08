Lanciata una petizione online per limitare i disagi provocati dai concerti ai residenti di Piazza Europa

“Bilanciare il divertimento con il rispetto per i residenti”. Lo chiede una petizione avviata su Change.org dedicata agli eventi estivi in Piazza Europa.

“Anche quest’anno 2024 l’estate spezzina si è scaldata con numerosi eventi serali in Piazza Europa: inizio il 6 luglio fino al 31 agosto. 28 eventi serali previsti: quasi uno ogni due giorni! Tutto bellissimo… meno per i residenti – così vengono illustrare le motivazioni della raccolta firme -. I disagi iniziano ben prima degli eventi a causa dei rumori per montare il palco (e al termine per smontarlo), inoltre i pomeriggi prima degli spettacoli ci sono le prove degli artisti”. Lamentato che “gli eventi dovrebbero iniziare alle ore 21:30, ma più spesso iniziano intorno alle ore 22:00” e di casi di “musica a tutto volume che termina ben oltre la mezzanotte”, si fa menzione anche de “la ‘migrazione’ dei partecipanti quando l’evento si conclude, con relativi schiamazzi e perdurare del disagio dei residenti” e ancora di “disagi per la circolazione delle auto, con blocchi stradali in Piazza Europa da Via Veneto, carenza di parcheggi e costanti divieti di sosta con rimozione forzata (anche in Piazza Bayreuth)”. Informato poi che “sono state già avviate segnalazioni all’Arpal, un esposto al Comune e alle forze dell’ordine”, si arriva alle proposte:

“Non si vuole arrivare allo scontro e anziché risolvere tutto con il solito mugugno – spiegano i residenti che hanno lanciato la petizione online un mese fa e a oggi hanno raccolto solamente 6 firme – e da qui l’idea di avviare una petizione con tre proposte concrete”.

La prima riguarda l’orario di conclusione degli eventi, ipotizzato entro le 22: “semplice da realizzare: anticipando l’avvio degli eventi entro le 20.30”, scrivono.

Segue la richiesta di ridurre il volume, mantenendo “l’audio delle casse, entro i limiti di legge”, per i quali in realtà sono di volta in volta deliberate deroghe da parte degli uffici comunali.

Infine, per quel che riguarda i parcheggi, vengono proposti il libero accesso alla Ztl e la possibilità di sostare nelle zone limitrofe E e D.

“Come diceva un vecchio marinaio: meglio un buon accordo, che un cattivo litigio”, conclude il testo della petizione.

