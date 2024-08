Le pagelle – Tanto bene davanti quanto male dietro. Nagy da dimenticare

Sarr 5,5 – Non dà grandissima sicurezza, con quelle mani ‘scivolose’ che vedono il pallone spesso scappare. Sui tre gol non può molto di più, sui rigori potrebbe andare meglio. Ne indovina uno su cinque, che gli sfugge dai guantoni. Potevano esserci esordi migliori.

Wisniewski 5,5 – È un po’ piantato per terra, ma in via Melara sanno che ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vederlo al meglio. Balla soprattutto nel secondo tempo, anche se nel primo lo Spezia in un paio di occasioni si fa trovare troppo scoperto.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com