Mythoslogos, ultimi tre appuntamenti della rassegna dedicata all’antichità greco-latina

Partito nel maggio scorso, sta per concludersi l’XI edizione di Mythoslogos, festival dedicato a sapienza, filosofia, arte e cultura dell’antichità greca e latina, patrocinato dal Comune di Sarzana e sostenuto con un contributo dall’Unione Buddhista Italiana. L’organizzazione è stata gestita da La Giubba APS in collaborazione con Arthena APS. Ideazione e direzione artistica di Angelo Tonelli. Il festival ha inoltre il patrocinio morale dell’Ambasciata di Grecia a Roma e di Foundation for Philosophical Orientation.

Altri contributori e sponsor: Mare Estremo, Conchiglia Magica Apartments, Verbaurea, Tiberi Sound, Indunavi, Caffè Costituzionale, Bocca di Magra Garden, GD Grafiche, Calevo, Hotel Florida.

Anche in questa edizione a Mythoslogos si affianca Mythoslogos Dharma, interamente finanziato da Unione Buddhista Italiana e coordinato da Alberto Kusalananda Alcozer, monaco residente dell’Eremo Buddhista Musang Am, ai Monti di San Lorenzo.

“Il Festival, tra mostre, performance itineranti, conferenze e spettacoli ha coinvolto alcune migliaia di spettatori dal vivo e decine di migliaia online e tramite Radio Elle tv, Pagine Filosofali, Facebook, You Tube, Instagram, RAI 1 cultura e altro”, spiegano dall’organizzazione, che ricorda gli ultimi tre appuntamenti dell’edizione 2024 della rassegna. Eccoli qui di seguito (ingresso libero):

Lunedì 12 agosto – ore 21.00

Atrio Palazzo Comunale di Sarzana (ingr. Pz. Luni), in sala consiliare in caso di pioggia.

Marco Matteoli

Scrittore, ricercatore universitario

“Il mito dell’Egitto nella filosofia di Giordano Bruno, tra Ermetismo magia naturale e religione civile”

