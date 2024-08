Definita in questi giorni la rosa di candidati, tre uomini e una donna, tra i quali la giuria del Premio Giornalistico Cinque Terre sceglierà il vincitore della sua quattordicesima edizione. La manifestazione, promossa dall’Associazione Amici delle Cinque Terre, presieduta da Luigi Grillo, vedrà un cambio al vertice della giuria: non sarà più Maurizio Belpietro, direttore del quotidiano La Verità – a causa di nuovi sopraggiunti impegni – a guidare i giurati, ma il collega Francesco Maria Del Vigo, già membro della giuria, vicedirettore del Giornale. A comporre la giuria anche i direttori responsabili di Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Il Telegrafo Agnese Pini, del Secolo XIX Stefania Aloia e di Primocanale Matteo Cantile. L’appuntamento per l’assegnazione del premio è per domenica 1° settembre all’Agriturismo Buranco a Monterosso.

L’articolo Premio giornalistico Cinque Terre, Del Vigo subentra a Belpietro al vertice della giuria proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com