Premio Startè “Una vita per l’arte” a Volker Walter Feierabend. La consegna nella sala delle Capriate della Fortezza Firmafede

Il comitato scentifico del premio Startè “Una vita per l’arte” ha assegnato il premio nella sua edizione 2024 a Volker W. Feierabend. Il premiato sarà omaggiato da una scultura dal titolo Nozze di Francesco Vaccarone messa a disposizione dalla famiglia dell’artista.

La cerimonia a cui parteciperà proveniente dalla Germania il dr. Feieraben, si svolgerà lunedì 12 agosto alle 21 presso la sala delle Capriate della Fortezza Fimafede nell’ambito della XXXVI^ edizione della Mostra Nazionale dell’Antiquariato di Sarzana. A consegnare il premio oltre a Paolo Asti – presidente dell’associazione culturale Startè, l’assessore alla Cultura del comune di Sarzana Giorgio Borrini, Gabriella Peroni moglie di Francesco Vaccarone le cui opere sono presenti nella collezione della Fondazione VAF (Volker Aurora Feierabend). L’evento prevede che nella stessa serata sarà presentato il secondo numero di Startè Republic magazine monotematico edito da Brain con direttore Paolo Asti e art director Marco Condotti, il numero di luglio/agosto ha per tema Disegno&Design ed è dedicato alla memoria dell’artista Francesco Vaccarone scomparso nell’aprile scorso.

Il “Premio Una vita per l’arte” viene assegnato annualmente a una personalità – italiana o straniera – che abbia dato, durante la sua vita, un contributo significativo al prestigio dell’immagine dell’arte in Italia o nel mondo. I candidati sono scelti dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei seguenti criteri: aver dimostrato di saper raggiungere i più alti risultati qualitativi nella propria attività, sia essa imprenditoriale, scientifica, di divulgazione e promozione in ambito artistico culturale; aver conseguito il più elevato livello di rinomanza nazionale e internazionale, quale risultato di un percorso all’insegna dell’eccellenza nel proprio campo di attività in favore dell’arte. Il nominativo del vincitore è coperto da embargo fino all’ufficializzazione dello stesso con comunicato stampa da parte del presidente della giuria.

Volker Walter Feierabend nasce a Berlino il 6 giugno 1935. Figlio di un professore di filosofia, dopo aver completato gli studi classici nella sua città natale, si trasferisce a Francoforte sul Meno, dove inizia un’attività imprenditoriale, lavorando come creativo e designer nel settore della moda delle calzature. Per la sua attività compie numerosi viaggi in Italia dove ha modo di approfondire le sue conoscenze artistiche visitando Musei e Gallerie d’arte. Affascinato dalle bellezze estetiche dell’Italia, negli anni Settanta, si trasferisce con la famiglia a Milano, dove conosce l’artista Agenore Fabbri con il quale instaura un rapporto di fraterna amicizia. Il fondamentale incontro con Agenore Fabbri accresce la sua passione per l’arte italiana che lo porta a frequentare assiduamente storici dell’arte, galleristi e a visitare gli atelier di noti artisti. Inizia così un incessante lavoro di ricerca e di acquisizioni, destinato alla creazione di una collezione tra le più vaste ed uniche al mondo, che ha il pregio di essere dedicata esclusivamente all’arte italiana, rappresentata in un itinerario storico-culturale, compreso tra gli inizi del 1900 e i nostri giorni.

Una collezione, costantemente arricchita da nuove acquisizioni, che attualmente è composta da oltre 2.200 opere tra dipinti, sculture, installazioni di grandi dimensioni e video art. Per mantenere unita nel tempo la sua prestigiosa raccolta d’arte, nell’anno 2000 ha dato vita alla Fondazione VAF (Volker-Aurora-Feierabend) istituzione Onlus, riconosciuta dallo Stato tedesco. Nel 2001, contribuisce alla creazione dell’importante collezione d’arte del MART (Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto) concedendo in deposito permanente gran parte delle opere storiche e contemporanee della Fondazione VAF. Dal 2003 è promotore del Premio Fondazione VAF, dedicato ai giovani artisti italiani, giunto oggi alla Nona Edizione. Nella sua intensa attività di operatore culturale ha ricercato, collezionato e costituito una ricchissima biblioteca dell’arte italiana, composta da oltre 16.000 tra libri e cataloghi, nonché ha realizzato un vastissimo ed importante archivio storico, sempre dell’arte italiana, costituito da migliaia di corrispondenze epistolari, documenti, fotografie, testimonianze critiche, film e documentari sugli artisti.

Recentemente, dopo un lavoro di oltre cinque anni, ha fatto pubblicare da Maretti Editore il primo volume in due Tomi, del Catalogo Generale delle opere della Fondazione VAF, dal 1900 al 1945, al quale seguiranno altre due edizioni con le opere dal 1946 al 1975 e dal 1976 ad oggi. Per le Edizioni Allemandi, ha finanziato la pubblicazione di un libro di Elena Pontiggia, sull’arte italiana del Novecento (con illustrazioni di opere della collezione VAF) e la pubblicazione del Catalogo Generale di Gianfilippo Usellini. a inoltre ha dato il suo sostegno alla realizzazione del Catalogo Generare di Gianni Dova, sempre edito da Allemandi, in tre volumi. Nel 2023 riceve dalla prestigiosa Università di Padova la Laura ad Honorem in Storia dell’Arte. Numerosissime sono le mostre e le pubblicazioni d’arte da lui sostenute e realizzate in Italia e Germania.

