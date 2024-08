Sampdoria, la Sud ringrazia Audero: simbolo dell’ultimo derby

Genova. “Grazie di tutto Emil”, così la Gradinata Sud ha voluto accogliere con questo striscione uno dei propri beniamini delle passate stagioni. I tifosi sampdoriani hanno ancora a cuore Emil Audero, che ha contraccambiato salutando i settori e applaudendo i propri ex sostenitori. Tanto affetto blucerchiato sin dal riscaldamento.

Passato al Como in questa sessione di mercato, Audero è ricordato per il suo attaccamento ai colori blucerchiati e per il derby del 30 aprile 2022. Quando ha parato il rigore a Criscito, quello che avrebbe fatto pareggiare il Genoa a tempo quasi scaduto.

