Savona, Orsi: “Per piazza Mameli soluzioni ideologiche”. A fine agosto via alla raccolta firme contro la chiusura di corso Italia

Savona. “In merito a quanto letto sulle prime ipotesi di soluzioni per piazza Mameli, attendo di vedere ufficialmente cosa verrà prospettato. Non sono sorpreso che nessuno dei ‘miglioramenti’ proposti preveda la riapertura di corso Italia, a dimostrazione che si tratta di soluzioni ideologiche e non di cercare la migliore soluzione tecnica per la viabilità”. Lo dichiara il consigliere di PensieroLibero.zero Fabio Orsi in merito all’esclusione di riapertura di corso Italia al traffico per migliorare la viabilità in piazza Mameli.

“Risultava chiaro – prosegue Orsi -, già dalla prima riunione pubblica con la società (nella quale non fu felicissimo l’esordio, sbagliando il numero di vie in ingresso e in uscita dalla Piazza) che vi fosse una pre condizione implicita ai redattori del pums di non riaprire la via altrimenti ‘che figura ci facciamo‘”.

