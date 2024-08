Scontro tra auto e moto a Colombiera: giovane in shock room

Incidente stradale in Via Canaletto a Colombiera, nelle pertinenze del Comune di Castelnuovo Magra. Per dinamiche in fase di accertamento un’auto e uno scooter sono entrati in collisione. Il bilancio è di un ferito, un giovane di 30 anni, trasferito in shock room. Stando a quanto appreso il 30enne viaggiava in sella al due ruote e nell’impatto con l’automobile avrebbe riportato più fratture esposte. L’episodio risale alle 19 circa e sul posto sono intervenute la Croce rossa di Ameglia e Delta 2 del 118 che hanno provveduto ad accompagnare il giovane in ospedale con il codice di massima gravità.

